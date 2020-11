Trübes Leitungswasser in Bozen

Bozen – Heute wurde im Rahmen von einem umfangreichen Projekt zur Erneuerung des Wassernetzes in der Nord-Ost-Zone der Stadt, eine große Wasserleitung ausgetauscht, die das Wasser von Kardaun aus Richtung Stadt trägt. Der Austausch habe sich als notwendig erwiesen aufgrund von Lecks an der Leitung, die während der Arbeiten festgestellt wurden.

Der Austausch dieser Zubringerleitung hat zu kurzfristigen Änderungen an der Wasserflüssen im Netz geführt. Das Trinkwasser hat sich im Netz ruckartig bewegt und dadurch die Ablagerungen in den Leitungen etwas „aufgewirbelt“.

“Aus diesem Grund kann das Leitungswasser, vor allem in der Bozner Altstadt und den angrenzenden Gebieten, trüb erscheinen. Wir empfehlen, das Wasser einfach einige Minuten lang laufen zu lassen, danach sollte das Problem verschwinden. Die Qualität und die Genusstauglichkeit des Wasser sind in keiner Weise beeinträchtigt”, so die SEAB.