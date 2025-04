Uber-Funde in Österreich: Von Muttermilch bis Schildkröte

Von: apa

Dass Handys in einem Uber-Taxi vergessen werden, ist für die Fahrerinnen und Fahrer Alltag. Laut dem “Lost & Found Index” 2025 wurden in Österreich aber auch ungewöhnliche Gegenstände in den Autos zurückgelassen – darunter waren etwa eine Schildkröte, eine Kettensäge, ein DNA-Test und auch Muttermilch. “Ob Letztere rechtzeitig zu ihrer Besitzerin zurückgekehrt ist, ist nicht überliefert”, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Am häufigsten wurden in Österreich demnach Handys in Uber-Fahrzeugen vergessen. Danach folgten Rucksäcke, Brieftaschen, Schlüssel und Brillen. An Samstagen und Sonntagen wurde dem Index zufolge besonders häufig etwas zurückgelassen – insbesondere zwischen 0.00 und 2.00 Uhr trafen Verlustmeldungen über die Uber-App ein. Hier blieben vor allem Schlüssel und Telefone besonders oft zurück, wohingegen es montags Brillen und mittwochs Taschen oder Rucksäcke waren.

“Wer bemerkt, dass er etwas im Fahrzeug vergessen hat, kann direkt in der Uber-App diesen Gegenstand melden und auch den Fahrer kontaktieren. Weil immer nachvollziehbar ist, mit wem man wann und wo unterwegs war, ist ein vergessener Gegenstand kein verlorener Gegenstand”, sagte Martin Essl, General Manager von Uber in Österreich. Generell finden die meisten der Fundstücke innerhalb von nur wenigen Stunden den Weg zurück zu ihren Besitzerinnen und Besitzern.

Wien als vergesslichste Hauptstadt

Mit den meisten Fahrten in Österreich ist es auch naheliegend, dass Wien das Ranking der vergesslichen Städte anführt, gefolgt von Salzburg und Graz. Im Verhältnis war jedoch auch Bregenz ganz weit vorne. Blickt man auf Europa, so liegt Großbritannien klar auf Platz eins, Frankreich und Portugal folgen dahinter. Österreich liegt an 14. Stelle.