Über 100 Feuerwehrleute bei Großbrand in Kärnten im Einsatz

Von: apa

Mehr als 100 Feuerwehrleute sind in der Nacht auf Freitag beim Großbrand einer Halle in Wolfsberg im Einsatz gestanden. “Die Lebek-Halle steht in Vollbrand und ist völlig zerstört”, teilte Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) mit. Der Einsatz der insgesamt 13 Feuerwehren war am Freitagvormittag noch im Gange. Laut Medienberichten mussten mehrere Häuser in der Umgebung der Halle evakuiert werden. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen. Die Brandursache war vorerst noch unklar.