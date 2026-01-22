Aktuelle Seite: Home > Chronik > Überschwemmungen in Griechenland – Zwei Menschen sterben
Mann geht über Geröll nach Flut in Ano Glyfada

Überschwemmungen in Griechenland – Zwei Menschen sterben

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 09:32 Uhr
Mann geht über Geröll nach Flut in Ano Glyfada
APA/APA/AFP/ARIS MESSINIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Heftige Regenfälle haben in Teilen Griechenlands zu Überschwemmungen geführt – mindestens zwei Menschen starben. Das berichteten griechische Medien am Donnerstag. In der südlichen Ägäis herrschten Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, sagte eine Meteorologin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (ERTNews). Der Fährverkehr brach zusammen.

Ein Beamter der Küstenwache rutschte Berichten zufolge während einer Kontrolle in einem kleinen Hafen auf der Halbinsel Peloponnes aus und fiel ins Meer. Dort wurde er von den hohen Wellen mitgerissen und ertrank, wie die Nachrichtenagentur ANA-MPA meldete. In Athen wurde laut einem Radiobericht eine Frau von den Wassermassen erfasst und tödlich verletzt.

In der griechischen Hauptstadt Athen verwandelten sich Straßen in reißende Bäche. Autos, Mülltonnen und Geröll wurden durch die Gegend geschleudert, wie Aufnahmen griechischer Medien zeigten. Der Zivilschutz rief die Einwohner mehrerer Regionen per SMS dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben. In weiten Teilen des Landes blieben die Schulen geschlossen.

Sturm dauert an

Das Sturmtief wird nach Angaben des griechischen Wetteramts auch am Donnerstag Auswirkungen haben. Betroffen sein sollen unter anderem die bei Touristen beliebten Inseln Rhodos, Lesbos und Samos.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Kommentare
106
“Heute wollen junge Leute nur noch das Nötigste tun”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
49
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Kommentare
40
Grüne warnen vor Aufweichung des Bettenstopps im Südtiroler Tourismus
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Kommentare
36
Trump: Rahmenabkommen zu Grönland erzielt – Keine Strafzölle
Klare Abfuhr für Trump
Kommentare
26
Klare Abfuhr für Trump
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Von Bozen direkt nach Thessaloniki
Der perfekte Familienurlaub am Meer
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 