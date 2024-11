Ulten: Bei Waldarbeiten erheblich verletzt

Von: luk

Ulten – In Ulten in der Nähe Mitterbad-Buchen ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall bei Waldarbeiten gekommen.

Um 15.15 Uhr wurde die Notrufzentrale alarmiert. Ein Mann hat sich ein Extremitätentrauma mit Fraktur zugezogen und musste mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Bozen transportiert werden.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 1, das Weiße Kreuz, die Bergrettung Ulten, die Freiwilligen Feuerwehren von St. Pankraz und Walburg sowie die Ordnungshüter.