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Vorübergehende Sperre auf der Südspur

Unfall auf A22 sorgt für sechs Kilometer Stau

Freitag, 22. Mai 2026 | 16:40 Uhr
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Von: mk

Neumarkt – Am Freitagnachmittag hat sich auf der Südspur der Brennerautobahn ein Verkehrsunfall auf der Höhe der Ausfahrt bei Neumarkt ereignet. Ersten Informationen zufolge waren mehrere Fahrzeuge in die Kollision verwickelt.

Im Einsatz standen die Bozner Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr von Neumarkt, um für Sicherheit auf dem Autobahnabschnitt zu sorgen. Die genaue Dynamik des Unfalls ist derzeit noch unklar.

Wie Alto Adige online berichtet, soll keiner der beteiligten Lenker ernsthafte Verletzungen davongetragen haben.

Die Auswirkungen auf den Verkehr waren hingegen schwerwiegend. Der Autobahnabschnitt musste vorübergehend gesperrt werden. In der Folge bildete sich ein sechs Kilometer langer Rückstau.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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