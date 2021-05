Unfall auf der MeBo: 24-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr

Lana/Bozen – Auf der Schnellstraße MeBo auf der Höhe des Biotops Falschauer bei Lana/Burgstall ist es am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie berichtet, hat 25-jährige Dennis Zamperini aus Algund dabei sein Leben verloren. Die 24-jährige Beifahrerin aus Lana schwebt unterdessen nicht mehr in Lebensgefahr. Bekanntlich waren ihre Verletzungen als schwer eingestuft worden.

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Südspur der Schnellstraße hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen in die Wege geleitet.

Ein Kleinwagen des Typs Fiat 500 ist dabei – wie berichtet – ins Schleudern geraten und hat sich überschlagen.

Medienberichten zufolge wurde am frühen Samstagnachmittag die MeBo am Unglücksort für etwa 30 Minuten gesperrt. Die Carabinieri und die Staatsanwaltschaft waren für einen Lokalaugenschein vor Ort. An der Unfallstelle im Bereich der Einfahrt Lana/Sinich in die MeBo gibt es mehrere Bodenwellen im Fahrbahnbelag. Philipp Sicher, der Direktor vom Straßendienst, spricht von Setzungen aufgrund des Untergrundes. Diese seien noch auf den Bau der MeBo im Bereich einer Müllhalde zurückzuführen. Um das Risiko dort zu verringern, wurde eine 90-er Zone eingerichtet, erklärt Sicher.

Derzeit ist aber noch unklar, ob der tödliche Unfall von Freitagabend etwas mit dem Zustand der Straße zu tun hat. Die Ermittlungen laufen.