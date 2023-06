Unfall in der Latschander: Auto stürzt über Böschung

Latschander – Im Vinschgau hat sich in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde. In der Latschander ist ein Pkw von der Straße abgekommen und über die Böschung in Richtung Etsch gestürzt.

Das Auto blieb im Gebüsch zwischen der Vinschger Staatsstraße und dem Radweg hängen. Eine Person zog sich dabei Verletzungen zu.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Latsch und Kastelbell, die Bergrettung, die Ortspolizei und das Weiße Kreuz.

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich als schwierig.