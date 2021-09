Unfall in Sigmundskron sorgt für Behinderungen

Bozen/Frangart – Bei der Tankstelle nach der Meraner Kreuzung in Bozen in Richtung Sigmundskron ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zwischen 8.00 und 9.00 Uhr ist ein Autolenker verunfallt und gegen die Streckenbegrenzung geprallt. Er soll sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen haben.

Der Verkehr auf der Hauptdurchzugsachse wurde in der Folge aber in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehr und Stadtpolizei eilten laut Alto Adige online zum Unfallort und kümmerten sich sowohl um den Verletzten als auch um die Aufräumarbeiten.