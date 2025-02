Unfassbar: Eisacktalerin wird im Polizeikommissariat bestohlen

Von: mk

Brixen – Was einer Eisacktalerin in den letzten Tagen widerfahren ist, klingt unglaublich. Nachdem sie am Vormittag im Brixner Polizeikommissariat einige Verwaltungsangelegenheiten erledigt hatte, bemerkte sie nach Verlassen des Gebäudes, dass ihr Smartphone fehlte. Sie kehrte umgehend zurück, um nach dem Verbleib ihres Handys zu schauen und den Vorfall zu melden.

Die Polizisten sichteten daraufhin die Aufnahmen der Überwachungskameras und erkannten, wie ein Mann, der direkt hinter der Frau gestanden hatte, das Handy an sich nahm. Die Frau hatte das kurz zuvor auf das Fenstersims gelegt, um Dokumente zu unterschreiben. Der Täter, ein 36-jähriger Marokkaner mit Wohnsitz in Bruneck, der eine gültige Aufenthaltsgenehmigung besaß, wurde später als E.R.A. identifiziert.

Der Mann hat allerdings die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nur kurze Zeit später erhielt E.R.A. Besuch von der Polizei. Das gestohlene Handy wurde sichergestellt und konnte der rechtmäßigen Besitzerin zurückgegeben werden. Der 36-Jährige wurde wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Quästor Paolo Sartori, reagierte umgehend und widerrief die Aufenthaltsgenehmigung von E.R.A., die dieser erst am selben Vormittag erhalten hatte. Zudem wurde seine Ausweisung aus dem Staatsgebiet angeordnet.