Unguter Zwischenfall in Meran

Meran – Ein beunruhigender Notruf ging am Montagvormittag bei der Zentrale der Staatspolizei in Meran ein: In der Volksbankfiliale in der Matteottistraße war ein 46-Jähriger außer Rand und Band. Der bereits polizeibekannte Mann aus Nigeria mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung bedrohte das Personal hinter dem Bankschalter.

Auch die Beruhigungsversuche der Exekutivbeamten fruchteten nicht. Schließlich setzte er zur Flucht an, konnte aber gestoppt werden. Dabei teilte er Schläge und Tritte aus.

Auf der Polizeistation gingen die Eskapaden des aufgebrachten Mannes weiter. Besonders heikel: Er biss einen der Beamten in den Arm. Dieser musste daraufhin von Sanitätern versorgt werden.

Y. B. wurde am Ende festgenommen und ins Gefängnis überstellt. Er ist bereits wegen ähnlicher Ausfälle aktenkundig. Der 46-Jährige konnte jedoch nicht ausgewiesen werden, da er um Schutzstatus angesucht hat. Quästor Paolo Sartori hat nun veranlasst, dass der Flüchtlingskommission die Vorfälle mitgeteilt werden. Dies soll in die Beurteilung einfließen.