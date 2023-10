Urlaub 2023 mit der Lebenshilfe

Bozen – Auch diesen Sommer gab es wieder eine große Anzahl an Urlaubsangeboten für die Mitglieder der Lebenshilfe. Über 200 Personen mit Beeinträchtigung nahmen diese Möglichkeit wahr und konnten gemeinsam mit einem Team von Begleitern einen tollen Urlaub genießen.

Gefragt waren vor allem die Urlaube an der italienischen Adria, aber auch in Sardinien und Kroatien. Eine Gruppe fuhr nach Lech in Vorarlberg, eine andere nach Going am Wilden Kaiser.

Es gab auch Urlaubsziele in Südtirol: Ritten, Pfalzen, Steinhaus und Völs am Schlern. Die beliebten Familienwochen in Pfalzen waren heuer wieder ausgebucht. Alle konnten sonnige Tage erleben und freuen sich schon auf den nächsten Sommer. Im Herbst im Winter werden noch zwei Familienurlaube in Montegrotto und in Terenten stattfinden.