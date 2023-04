Vahrn: Auffahrunfall fordert drei Verletzte

Vahrn – Bei einem Auffahrunfall in der Nähe der Autobahneinfahrt in Vahrn sind am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr drei Personen leicht verletzt worden.

Bei den Verletzten handelt es sich unter anderem um einen Südtiroler und um einen Mann aus dem Ausland.

Sie wurden vom Weißen Kreuz erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.

Im Einsatz standen auch die Carabinieri, die Straßenpolizei, die Freiwillige Feuerwehr von Vahrn und der Straßendienst.