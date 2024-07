Verfolgungsjagd bis zum Regierungskommissar

Carabinieri stellen flüchtigen Dieb in Bozen

Von: luk

Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben erneut durch ihr schnelles und effektives Eingreifen einen Wiederholungstäter der Justiz überstellt. Der Einsatz endete gestern Abend um 21.25 Uhr im Tiefgarage der Marcelline-Schule in der Wenter-Gasse 24.

Nach einem gemeldeten Diebstahl erreichten die Carabinieri den Tatort und entdeckten einen Mann, der bei ihrem Anblick zu fliehen versuchte. Es kam zu einer Verfolgungsjagd bis zum Regierungskommissariat von Bozen. Während der Flucht warf der Verdächtige seine Schuhe weg und lief barfuß weiter. Beim Versuch, das Garagentor zu überwinden, stürzte er und verletzte sich im Gesicht.

Trotz heftigen Widerstands konnte der Mann, der bereits polizeibekannt ist, festgenommen werden. Er war erst am 9. Juli wegen „Beamtenbeleidigung“, „Widerstands gegen die Staatsgewalt“, „Hausfriedensbruchs“ und „Verweigerung der Angabe seiner Personalien“ angezeigt worden.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden keine gestohlenen Gegenstände gefunden. Allerdings wurden im Parkhaus der Schule Einbruchsspuren an mehreren Autos und Beschädigungen an Metallschränken festgestellt. Die am Tatort gesicherten Beweise, darunter Einbruchspuren und Fingerabdrücke, verbanden den Mann mit den Straftaten.

Angesichts seiner Vorstrafen, einschließlich Diebstahl und Hausfriedensbruch, sowie eines bereits von der Quästur Bozen ausgestellten Ausweisungsbefehls, ordnete die Justiz seine Festnahme und Unterbringung im Polizeigewahrsam an, wo er auf sein Schnellverfahren wartet.

Am 10. Juli 2024 erzielten die Carabinieri am Ritten einen weiteren Erfolg. Durch gründliche Ermittlungen, einschließlich der Analyse von Videoaufnahmen, wurde ein Mann wegen eines Diebstahls aus einem Fahrzeug am 2. Juli angezeigt. Der Verdächtige hatte aus einem Lieferwagen ein Mobiltelefon und eine Geldbörse entwendet.