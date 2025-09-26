Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verkehrsunfall im Dorfzentrum von Niederolang
Medizinischer Notfall

Verkehrsunfall im Dorfzentrum von Niederolang

Freitag, 26. September 2025 | 15:20 Uhr
1000078838
Freiwillige Feuerwehr Niederolang
Von: luk

Bozen – Am Freitag ist es gegen 13.00 Uhr im Dorfzentrum von Niederolang zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Freiwilliger Feuerwehr Niederolang lag ein medizinischer Notfall zugrunde.

Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch rasch befreit werden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Weißen Kreuz Bruneck, begleitet von einem Notarzt, ins Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes musste die Straße im Dorfzentrum gesperrt werden. Die Feuerwehren von Niederolang und Mitterolang unterstützten den Rettungsdienst, sicherten das Fahrzeug und arbeiteten mit den Behörden zusammen.

Bezirk: Pustertal

