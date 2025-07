Vermisster Bergsteiger sitzt mitten in der Nacht auf der Bank einer Alm

Von: mk

Tirol – Weil sich ein 70-Jähriger Urlauber aus Deutschland nach einer Bergtour im Tiroler Unterlang nicht mehr gemeldet hat und auch nicht mehr erreichbar war, machte sich seine Ehefrau große Sorgen. Nach Mitternacht setzte sie den Notruf ab. Die Suche endete dann aber auf unerwartete Weise.

Der Mann war am Freitag allein zu einer Wanderung über den Buchacker in den Brandenberger Alpen zum Höhlenstein aufgebrochen, berichtet die Online-Ausgabe der Kronen-Zeitung.

Um 22.15 Uhr stand er zuletzt in Kontakt mit seiner Frau, die sich in Deutschland aufhielt. Dabei habe er erklärt, er sei in Kürze bei seinem Fahrzeug, hieß es vonseiten der Polizei. Nachdem sich der 70-Jährige um 0.41 Uhr noch immer nicht gemeldet hatte, habe die Gattin Alarm geschlagen, schilderten die Ermittler.

Die Folge war eine groß angelegte Suchaktion, die in die Wege geleitet wurde, um den Vermissten aufzuspüren – unter Beteiligung von Polizei, Feuerwehr und Bergrettung.

Kurz vor 2.00 Uhr am Samstag in der Früh konnte Entwarnung gegeben werden. Der 70-Jährige saß unversehrt auf einer Bank auf einer Alm am sogenannten Bärenbadhaus, wie die Polizei erklärte. Nähere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt.