Verschärfte Polizeikontrollen im Advent

Bozen – Die Polizei hat in Bozen von Freitag bis Sonntagnachmittag vermehrt auf dem Weihnachtsmarkt in Bozen kontrolliert. Dies war unter anderem beim Treffen des Sicherheitskomitees beschlossen worden. Im Einsatz standen außerdem die Bahn- und die Ortspolizei.

Die Kontrollen fanden nicht nur im Zentrum statt. Die Ordnungshüter haben zusätzlich das Gebiet um den Park der Religionen, den Mazzini-Platz, den Verdi-Platz, den Dominikaner-Platz, den Kapuzinerpark, den Pfarrhofweg, die Gegend rund um den Bahnhof sowie die Stadtviertel Oberau und Kaiserau durchforstet.

Am Freitag- und Samstagabend haben die Ordnungshüter außerdem bis zu später Stunde das Nachtleben im Auge behalten. Im Einsatz standen dabei auch die Finanzpolizei, die Carabinieri und die Ortspolizei. Drei vorbestrafte Männer kassierten wegen Trunkenheit in öffentlichen Lokalen eine Verwaltungsstrafe. Quästor Paolo Sartori erließ deshalb ein zweijähriges Verbot, öffentliche Lokale im gesamten Stadtgebiet zu betreten.

Um dem Handel mit illegalen Drogen vorzubeugen, haben die Ordnungskräfte zudem mehrere verlassene Gebäude und öffentliche Parks unter die Lupe genommen.

Darüber hinaus hat der Quästor am Montagmorgen mehrere Polizeikontrollen in der Umgebung von Schulen in Bozen, Meran und Brixen veranlasst. Vor allem geht es darum, Kinder und Jugendliche vor Personen mit zwielichtigen Absichten zu schützen, die ihnen vor der Schule auflauern und eventuell Drogen verkaufen wollen. Eltern haben selbst um Einsätze dieser Art gebeten.

Im Rahmen von Verkehrskontrollen hat die Polizei in Bozen 59 Fahrzeuge überprüft. Insgesamt wurden 318 Personen kontrolliert – unter anderem auch bei Razzien in sieben Lokalen. 146 davon stammten aus dem Ausland, 123 waren vorbestraft bzw. polizeibekannt.

Insgesamt hat der Quästor drei Aufenthaltsverbote für die Stadt Bozen erlassen, drei mündliche Verwarnungen ausgesprochen und drei Dekrete zur Abschiebung unterzeichnet.