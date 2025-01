Versuchter Mord an Physiotherapeutin: Angeklagter beteuert Unschuld

Vorverhandlung in Bozen

Von: mk

Bozen – Am Bozner Landesgericht muss sich Benedict Chika Ibolekwu wegen versuchten Mordes verantworten. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen seine, seine Schwiegermutter Waltraud Kranebitter Auer am 13. Februar in ihrem Haus überfallen und niedergestochen zu haben. Der Mann beteuert allerdings seine Unschuld.

Am Dienstagvormittag fand die Vorverhandlung statt. Während der 37-Jährige die Tat bestreitet, wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, den Angriff geplant zu haben.

Laut Anklage sei der Mann mit seinem Pkw nach Bozen gekommen. Dann habe er die 62-jährige Physiotherapeutin in den Keller des Mehrfamilienhauses gelockt, indem er den Strom gekappt habe. Als sich die Frau in den Keller begab, soll der 37-Jährige laut Staatsanwaltschaft zugestochen haben, berichtet Alto Adige online.

Anschließend sei er nach Deutschland zurückgekehrt. Wie seine Anwälte mitteilen, streitet der Mann jedoch ab, für die Tat verantwortlich zu sein.

Der Anhörung wurde auf 21 Februar vertagt.