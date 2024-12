Versuchter Raubüberfall in der Bozner Altstadt

Von: fra

Bozen – Am vergangenen Sonntagnachmittag wurden die Carabinieri von Bozen in ein bekanntes Bekleidungsgeschäft in der Bozner Altstadt gerufen, nachdem ein “versuchter Diebstahl” gemeldet worden war. Sofort machten sich zwei Streifenwagen auf den Weg, um die Situation zu klären. Ein 29-jähriger Mann war vom Sicherheitsdienst des Ladens beim Verstecken von Kleidungsstücken unter seiner Kleidung ertappt worden. Nachdem er die Kasse passiert hatte und die Diebstahlsicherungssysteme überwunden hatte, versuchte der Sicherheitsmitarbeiter, den Dieb festzuhalten. Doch der Täter schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, bevor er sich versuchte, zu befreien.

Bei Eintreffen der Carabinieri war der Dieb noch im Geschäft und verhielt sich nervös. Um der Kontrolle zu entkommen, warf er sich zu Boden und leistete aktiv Widerstand. Schließlich versuchte er zu fliehen, wurde jedoch von den Carabinieri festgenommen. Während seiner Befragung drohte der Mann den Beamten verbal.

Nach den erforderlichen Formalitäten wurde der 29-Jährige in das Gefängnis gebracht, wo er auf die Entscheidung eines Richters zur Haft wartet. Der Mann sieht sich nun den Vorwürfen des “versuchten Raubüberfalls”, der “Körperverletzung”, des “Widerstands gegen Amtspersonen” sowie der “Bedrohung von Beamten” gegenüber.