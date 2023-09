Vespa-Fahrer bläst Klima-Chaoten Abgas ins Gesicht

Nerven in München liegen blank

München – In München ärgert man sich seit Tagen über die Schikanen von Klima-Klebern der “Letzten Generation”. Wegen der anstehenden Automobilmesse IAA haben sie die süddeutsche Stadt laut Bild zur Protesthochburg erklärt.

Ein Video zeigt nun, dass die Nerven mehr als blank liegen – vor allem bei den blockierten Verkehrsteilnehmern. Am vergangenen Montag schob ein Kleinwagenfahrer zwei Aktivisten auf dem Mittleren Ring Hunderte Meter vor sich her.

Am Stachus eskalierte am Freitagabend die Situation. Der Fahrer einer älteren Vespa platzierte seinen Zweitakter rückwärts vor den sitzenden Aktivisten, ließ den Motor hochdrehen und bescherte den Klima-Klebern so eine dichte Abgaswolke, wie im Video unten zu sehen ist.

Der Rollerfahrer erntete dafür Applaus – auch in den sozialen Medien. Doch rechtlich könnte ihm nun ein Nachspiel drohen. Laut Münchner Polizei werde von Amts wegen gegen den Fahrer ermittelt. Im Raum stünden der Verdacht der Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Doch auch Ermittlungen gegen die Aktivisten laufen. So haben einige von ihnen am Mittwoch das Gebäude des bayerischen Landtags mit farbtriefenden Tennisbällen beworfen. Ihnen wird Sachbeschädigung vorgeworfen.