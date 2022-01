Viele Einbrüche mit Klebstoff-Trick

Bozen – In der Südtiroler Landeshauptstadt sind in diesen Tagen erneut Einbrecher am Werk. Am vergangenen Wochenende wurden diverse Anzeigen bei den Ordnungshütern erstattet.

Die Täter haben es vor allem auf Privatwohnungen abgesehen. Dabei gehen sie offenbar ohne große Vorauswahl vor und hoffen darauf, Wertgegenstände oder Geld vorzufinden, berichtet die Tageszeitung Alto Adige. Zuletzt gab es Meldungen von Einbrüchen in der Reschenstraße aber auch in der Armando-Diaz-Straße.

Dabei klettern die Übeltäter nicht nur an den Fassaden in obere Stockwerke, sondern gehen auch durch das Treppenhaus zu den Wohnungstüren. Einer ihrer Tricks: Sie tragen Klebstoff zwischen Tür und Türstock auf und kommen am nächsten Tag wieder. Hat sich nichts verändert, wissen die Einbrecher, dass niemand zu Hause ist und schlagen zu. Oftmals werden die Wohnungstüren mit Brecheisen aufgestemmt. Die Polizei geht von organisierten Banden aus.