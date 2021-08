Vier Touristen bislang positiv getestet

Deutsche Gäste strömen in Südtirols Apotheken

Bozen – Touristen aus Deutschland strömen nach wie vor in Südtirols Apotheken. Seit 1. August braucht es ein negatives Testergebnis für die Rück- oder Einreise nach Deutdchland.

Bislang sind vier Touristen in Südtirol positiv getestet worden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Die Betroffen müssen sich in Quarantäne begeben, die sie in ihrer Unterkunft im Hotel oder in Gossensaß absolvieren können.

In bestimmten Fällen ist auch die Heimreise erlaubt. Allerdings muss garantiert werden, dass die Infizierten während der gesamten Fahrt isoliert bleiben.