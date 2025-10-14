VIVA-Aktion 2025: Jede und jeder kann Leben retten

Von: mk

Bozen – Jemand bricht plötzlich in der Fußgängerzone zusammen und atmet nicht mehr. Viele sehen es, wissen aber nicht, was sie tun sollen, und gehen weiter. Dabei könnte jede und jeder mit wenigen Handgriffen zum Lebensretter werden. Wie das geht, zeigt das Weiße Kreuz am kommenden Wochenende bei der landesweiten Sensibilisierungskampagne im Rahmen der Aktion VIVA. An knapp 60 Übungsstandorten im ganzen Land sind Interessierte eingeladen, selbst Hand anzulegen und die Wiederbelebungsmaßnahmen anhand einer Übungspuppe durchzuspielen.

Die Informations- und Übungspunkte des Weißen Kreuzes werden in verschiedenen Ortschaften im ganzen Land an viel besuchten Plätzen wie Fußgängerzonen oder auch bei Veranstaltungen aufgebaut. „Wir haben diese Standorte bewusst gewählt, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Schließlich geht es darum, die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu zeigen, dass gerade im Fall eines Herzkreislaufstillstandes oft wenige Handgriffe ausreichen, um ein Leben zu retten“, erklärt Alexander Schmid, der Präsident des Landesrettungsvereins. Gleichzeitig sei man in einer solchen Notsituation nicht allein. „Nach Absetzen des Notrufes, steht ein Disponent der Landesnotrufzentrale dem Anrufer zur Seite und erklärt ihm am Telefon, mit welchen wichtigen Maßnahmen er die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte überbrücken kann“ betont Schmid.

Interessierten, die sich für einen eventuellen Notfall rüsten möchten, stehen an den Informationspunkten des Weißen Kreuzes Freiwillige und Instruktoren zur Seite und zeigen den Übungswilligen die gezielte Absetzung eines Notrufes genauso wie die Handgriffe zur Herz-Lungen-Wiederbelegung und den Einsatz eines AED-Gerätes.

Die Verbreitung von Erste-Hilfe-Wissen ist eine der ureigensten Aufgaben des Weißen Kreuzes. „Die VIVA-Aktion ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, auch außerhalb unserer Erste-Hilfe-Kurse mit den Menschen in Kontakt zu treten. Ein Gespräch mit unseren Instruktoren und eine kurze Übungseinheit können viel bewirken und helfen, im Notfall richtig zu reagieren“, lädt Ivo Bonamico, der Direktor des Weißen Kreuzes alle Interessierten zum Üben ein.

Die Info- und Übungsstände des Weißen Kreuzes stehen in verschiedenen Ortschaften am Samstag, den 18. Oktober oder am Sonntag, den 19. Oktober jeweils vormittags offen. Eine genaue Übersicht über die jeweiligen Standorte und Termine ist online unter www.weisseskreuz.bz.it abrufbar.