Völs: Ältere Frau auf Zebrastreifen angefahren

Völs am Schlern – In Völs am Schlern kam es am frühen Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall.

Laut ersten Informationen wurde gegen 18.00 Uhr eine 1938 geborene Frau auf dem Zebrastreifen angefahren. Dabei erlitt die 82-Jährige schwere Verletzungen. Sie wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 nach Bozen geflogen.

Vor Ort im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Seis, der Rettungshubschrauber Pelikan 2, die Freiwillige Feuerwehr von Völs am Schlern sowie die Carabinieri.