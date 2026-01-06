“Vogelflüsterer” aus Bozen päppeln die Schwächsten wieder auf

Von: mk

Bozen – Während mancherorts noch die Reste vom Festschmaus verspeist wurden, gab es im Pflegezentrum für Vogelfauna in Bozen keine Verschnaufpause über die Feiertage. Eine besonders erfreuliche Nachricht ist: Ein Kernbeißer hat den „Abflug des Jahres“ hingelegt.

Nach erfolgreichem Reha-Programm fackelte der Vogel aus der Familie der Finken nicht lange und startete durch in die Freiheit. Die Pflege im Zentrum hat ihm offensichtlich gut getan. Doch auf die Pfleger wartet weiterhin noch Arbeit.

Eine Türkentaube, die sich in der Vertikal-Voliere befindet, arbeitet unterdessen weiter an ihrer Genesung. Immerhin sprießen die Federn wieder – ein ermutigendes Zeichen.

Ein Neuzugang gibt es auch unter den Tauben. Dem Tier musste nach einer schweren Verletzung zwar einen Zeh amputiert werden. Trotzdem zeigt der Vogel weiterhin Lebensmut und ist in der Lage, sich selbstständig zu bewegen und zu ernähren.

Aktuell wird zudem ein Wintergoldhähnchen aufgepäppelt. Auch dieser winzige Patient genießt die volle Aufmerksamkeit der Experten, damit er bald wieder in den Baumwipfeln mitmischen kann.