Aktuelle Seite: Home > Chronik > “Vogelflüsterer” aus Bozen päppeln die Schwächsten wieder auf
Viel Arbeit im Pflegezentrum für Vogelfauna

“Vogelflüsterer” aus Bozen päppeln die Schwächsten wieder auf

Dienstag, 06. Januar 2026 | 16:55 Uhr
Kernbeißer
Tierklinik Bozen/CRAB
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Während mancherorts noch die Reste vom Festschmaus verspeist wurden, gab es im Pflegezentrum für Vogelfauna in Bozen keine Verschnaufpause über die Feiertage. Eine besonders erfreuliche Nachricht ist: Ein Kernbeißer hat den „Abflug des Jahres“ hingelegt.

Nach erfolgreichem Reha-Programm fackelte der Vogel aus der Familie der Finken nicht lange und startete durch in die Freiheit. Die Pflege im Zentrum hat ihm offensichtlich gut getan. Doch auf die Pfleger wartet weiterhin noch Arbeit.

Eine Türkentaube, die sich in der Vertikal-Voliere befindet, arbeitet unterdessen weiter an ihrer Genesung. Immerhin sprießen die Federn wieder – ein ermutigendes Zeichen.

Ein Neuzugang gibt es auch unter den Tauben. Dem Tier musste nach einer schweren Verletzung zwar einen Zeh amputiert werden. Trotzdem zeigt der Vogel weiterhin Lebensmut und ist in der Lage, sich selbstständig zu bewegen und zu ernähren.

Aktuell wird zudem ein Wintergoldhähnchen aufgepäppelt. Auch dieser winzige Patient genießt die volle Aufmerksamkeit der Experten, damit er bald wieder in den Baumwipfeln mitmischen kann.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
87
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Kommentare
65
Studie zeigt: Einkaufen in Bozen teurer als in Mailand
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
58
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
56
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
54
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 