Vom Diebstahl zum Überfall: Frau rastet komplett aus

Von: mk

Bozen – Nach einer brutalen Attacke auf einen Mitarbeiter in einem Geschäft in der Bozner Altstadt hat die Staatspolizei eine mehrfach vorbestrafte rumänische Staatsbürgerin festgenommen.

Der Vorfall hat sich am Montagnachmittag ereignet, wurde aber erst jetzt bekannt. Gegen 14.00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei ein Notruf ein. Gemeldet wurde eine Frau, die Sicherheitspersonal eines bekannten Geschäfts in der Innenstadt angriff.

Sofort eilten Beamte zum Ort des Geschehens. Die Frau, die inzwischen die Flucht ergriffen hatte, konnte auf dem Weg zum Waltherplatz eingeholt werden. Neben den Polizisten hatte auch der Mitarbeiter des Geschäfts, der für die Sicherheit zuständig ist, die Verfolgung aufgenommen.

Die Frau, die bereits wegen Straftaten wie Beamtenbeleidigung, Körperverletzung und Bedrohung bekannt war, verhielt sich gegenüber dem Angestellten weiterhin äußerst aggressiv – trotz Anwesenheit der Polizei. Erst durch das entschlossene Eingreifen der Ordnungshüter konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden.

Den Ermittlungen zufolge hatte sich die Frau durch die Abteilungen des Geschäfts geschlichen und mehrere Produkte in ihrer Tasche versteckt. Als sie entdeckt wurde, warf sie einen Teil der Waren zu Boden und versuchte, die Flucht zu ergreifen, wobei sie den Alarm auslöste.

Als sie der Mitarbeiter aufhalten wollte, beschimpfte und schubste die Frau ihn. Sie schlug auf ihn ein und konnte sich losreißen.

Nach ihrer Festnahme wurde die Verdächtige zur Quästur gebracht. Bei ihrer Durchsuchung wurden weitere gestohlene Waren aus demselben Geschäft sichergestellt. Sämtliches Diebesgut konnte der Geschäftsleitung zurückgegeben werden. Für die Frau klickten wegen Raubüberfalls die Handschellen.