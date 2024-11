Vorsicht vor dem “Enkel-Trick-Anruf”

Von: fra

Bruneck – Die Carabinieri nennen ihn den “Enkel-Trick-Anruf”. Gemeint sind damit Anrufe fremder Personen, die um Geldüberweisungen für Angehörige der Angerufenen bitten. Während des Telefonats melden sie den Betroffenen, dass ihre Angehörigen in Schwierigkeiten geraten seien und dringend Hilfe benötigen würden.

Die Carabinieri warnen, sehr vorsichtig zu sein. In Bruneck haben am Freitag fünf Personen bei den Beamten betrügerische Anrufe gemeldet. Die Carabinieri bitten alle betrügerischen “Enkel-Trick-Anrufe” sofort zu melden.

In letzter Zeit häufen sich auch Berichte über eine andere Betrugsmasche, die hohe Telefonrechnungen mit sich führt. Bürger erhalten eine verdächtige SMS, die dazu auffordert, eine bestimmte Telefonnummer zu kontaktieren. Die Nachricht ist auf Italienisch verfasst und lautet: “La invitiamo a contattare i nostri uffici USI per una comunicazione importante. Chiami il numero 8938939383.” Bei der Nummer handelt es sich jedoch um eine teure Premiumnummer mit der Vorwahl 893, die hohe Gebühren verursacht – in diesem Fall rund 1,50 Euro pro Minute.

Nach dem Anruf meldet sich eine automatische Stimme, die die Anrufenden auffordert, in der Leitung zu bleiben. Es wird der Eindruck erweckt, dass gleich jemand verfügbar sein wird. Tatsächlich geht es aber nur darum, die Gesprächsdauer in die Länge zu ziehen und dadurch die Kosten für das Opfer weiter zu erhöhen. Um solche Betrugsversuche zu umgehen, kann eine Anrufsperre für solche Nummern aktiviert werden.