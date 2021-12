Vorwurf: 42-Jährige beutet Prostituierte aus

„Mehr“ als nur Massagen in Salon in Bozen - Beschlagnahme

Bozen – Die Polizei hat am Freitag in Bozen eine 42-jährige Frau aus China aufgrund eines Vollstreckungsbefehls verhaftet und in den Hausarrest überstellt. Der Frau, die sich regulär im Land aufhält, werden Begünstigung und Ausbeutung der Prostitution vorgeworfen.

Die polizeilichen Ermittlungen waren bereits im Juni ins Rollen gekommen. Eine Chinesin, die damals Anzeige erstattet hatte, erklärte, dass sie sich in einem Massagesalon in Oberau prostituiert habe. Die 42-Jährige habe die Kontrolle innegehabt und sämtliche Einnahmen einkassiert.

Den Überprüfungen zufolge haben mindestens 14 Frauen seit 2016 abwechselnd in dem Salon gearbeitet. Auf Anordnung des Untersuchungsrichters wurde der Massagesalon beschlagnahmt.