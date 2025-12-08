Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vorwurf: Obszöne Bilder an beeinträchtigte Frau geschickt
Ermittlungen gegen Landesbediensteten

Vorwurf: Obszöne Bilder an beeinträchtigte Frau geschickt

Montag, 08. Dezember 2025 | 07:47 Uhr
Gericht sym
stnews/luk
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ein rund 50-jähriger Landesbediensteter steht im Verdacht, einer jungen Südtirolerin mit dauerhafter geistiger Beeinträchtigung sexuelle Inhalte geschickt zu haben. Der Mann war seit einigen Jahren als freiwilliger Helfer in einer Einrichtung tätig, die Menschen mit Behinderung unterstützt. Dadurch kam er in Kontakt zur Familie sowie zur jungen Frau. Dies soll er laut der Zeitung Alto Adige ausgenutzt haben.

Laut Ermittlungen baute er über häufige Nachrichten und Telefonate ein Vertrauensverhältnis zur volljährigen Betroffenen auf. Die Mutter der Frau – zugleich ihre Sachwalterin – bemerkte demnach im September verdächtige Chatverläufe. Auf dem Mobiltelefon ihrer Tochter fand sie mehrfach vom Mann versandte Fotos mit eindeutig sexuellem Inhalt, auch über die Funktion „einmalige Ansicht“. Zudem stellte sie getätigte Videoanrufe fest. Auch soll der Mann der jungen Südtirolerin mit Beeinträchtigung nahegelegt haben, ihren Eltern nichts davon zu erzählen, sonst wäre ihre Freundschaft in Gefahr, so die Vorwürfe.

Die Familie erstattete in den vergangenen Wochen Anzeige bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Gewalt ein. Der Mann wurde bereits von der Polizei einvernommen. Er versuchte auch Kontakt zur Familie aufzunehmen, um sich zu erklären. Diese lehnte das aber ab. Ein Richter verhängte ein Annäherungsverbot. Der Beschuldigte muss derzeit ein elektronisches Armband tragen, um die Einhaltung der 500-Meter-Distanz zur Betroffenen zu überwachen.

Die Auswertung seines Mobiltelefons wird indes fortgesetzt. Weitere mögliche Opfer seien nicht ausgeschlossen, heißt es.

Die Familie der jungen Frau appelliert nach dem Vorfall an die Öffentlichkeit, wachsam zu sein: Man hoffe, dass niemand sonst in eine ähnliche Situation gerate, und fordere Gerechtigkeit für ihre Tochter.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
59
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
54
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
44
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
37
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 