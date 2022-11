Waffenarsenal in Meran: Auch Terrorismus-Vorwurf im Raum

Meran – Der 62-jährige Meraner Karl Peter Schnittler, der am Sonntag wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet worden ist, muss am Donnerstag vor Untersuchungsrichter Emilio Schönsberg zur Bestätigung der Festnahme treten.

Laut Protokoll werden Schnittler auch die Vereinigung zu terroristischen Zwecken und Terrorismus laut Strafgesetzbuch vorgeworfen.

Der 62-Jährige wird von seinem Vertrauensanwalt Martin Ganner vertreten. Dieser hat zwar die Umstände der Festnahme bestätigt, ansonsten bislang aber noch keinen Kommentar von sich gegeben.

Staatsanwältin Sara Rielli leitet die Untersuchung. Wie berichtet, sind die Carabinieri am Sonntagmorgen wegen eines Streits zwischen Nachbarn zum Einfamilienhaus von Karl Peter Schnittler im Feldweg gekommen.

In der Folge wurde auf dem Anwesen eine erhebliche Anzahl von Waffen entdeckt. Über Stunden suchte die Sondereinheit ROS der Carabinieri auch den Garten mit einem Metalldetektor ab. Als es dämmerte, rückte die Freiwillige Feuerwehr Obermais an, um den Außenbereich auszuleuchten. 80 Objekte wurden beschlagnahmt, berichtet Alto Adige online.

Dabei handelte es sich hauptsächlich um Stichwaffen wie Messer, aber auch um mehrere Druckluftgewehre. Bei rund einem halben Dutzend Waffen handelt es sich um echte Feuerwaffen.

Karl Peter Schnittler ist kein Unbekannter: Der Meraner war in der Vergangenheit angeklagt worden, ein Gewehr an Peter Paul Rainer verkauft zu haben, das dieser im Jahr 1997 benutzt hatte, um den Landtagsabgeordneten Christian Waldner zu erschießen.

Zwar hatte Schnittler damals im Prozess zugegeben, ein derartiges Gewehr an Rainer verkauft zu haben – allerdings sei dies in Österreich geschehen, wo der Waffenhandel nicht so stark reglementiert ist wie in Italien.

Bei der Durchsuchung am Sonntag hat sich auch „Ausbrecherkönig“ Max Leitner auf dem Grundstück aufgehalten. Gegen ihn wird allerdings nicht ermittelt.