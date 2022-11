Waffenarsenal in Obermais ausgehoben: Karl Peter Schnittler verhaftet

"Ausbrecherkönig" Max Leitner wohnt in dem Haus, aber nicht involviert

Meran – Einen Tag nach der zunächst rätselhaften Polizeiaktion in einem Anwesen in Meran/Obermais gibt es nun weitere Details. Laut der Nachrichtenagentur Ansa wurde in dem Einfamilienhaus im Feldweg ein Waffenlager entdeckt. Der dort wohnhafte Karl Peter Schnittler wurde verhaftet.

Die Carabinieri wurden am Sonntagmorgen wegen eines Streits zwischen Nachbarn zu dem Haus von Schnittler gekommen. In der Folge wurden auf dem Anwesen eine erhebliche Anzahl von Waffen entdeckt. Über Stunden suchte die Sondereinheit ROS der Carabinieri auch den Garten mit einem Metalldetektor ab. Als es dämmerte, rückte die Freiwillige Feuerwehr Obermais an, um den Außenbereich auszuleuchten.

Karl Peter Schnittler ist kein Unbekannter: Er war in der Vergangenheit angeklagt worden, ein Gewehr an Peter Paul Rainer verkauft zu haben, das dieser im Jahr 1997 benutzt hatte, um den Landtagsabgeordneten Christian Waldner zu erschießen.

Zwar hatte Schnittler damals im Prozess zugegeben, ein derartiges Gewehr an Rainer verkauft zu haben – allerdings sei dies in Österreich geschehen, wo der Waffenhandel nicht so stark reglementiert ist wie in Italien.

Detail am Rande: Im Haus von Schnittler in Obermais wohnt aktuell auch der “Ausbrecherkönig” Max Leitner. Er soll aber nicht in die Sache verstrickt sein.

Am späten Montagnachmittag hat sich auch die Staatsanwaltschaft zu der Sache geäußert:

Am 13.11.2022 wurde der italienische Staatsangehörige S.P.K. gemäß Artikel 380 Absatz 2 Buchstabe g) der Strafprozessordnung wegen des Besitzes illegaler Waffen und Gewehrläufe im Sinne von Artikel 23, Absatz 1 Nummern 2 und 3 des Gesetzes 110/1975 sowie wegen des illegalen Besitzes mehrerer gängiger Schusswaffen, die in zwei in seinem Besitz befindlichen Gebäuden gefunden wurden, auf frischer Tat verhaftet. Die Staatsanwalschaft Bozen wird die Bestätigung der Festnahme und die Anwendung der vorbeugenden Maßnahme beantragen.