Waghalsiger Balanceakt ruft Polizei auf den Plan

Bozen – Die Polizei ist am Mittwochvormittag in Bozen zu einem besonders brenzligen Einsatz ins Don-Bosco-Viertel gerufen worden. Passanten hatten die Notrufnummer 112 gewählt. Ein junger Mann, der sich vermutlich in verwirrtem Zustand befand, wandelte auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses.

Die Beamten erreichten den gemeldeten Ort innerhalb kürzester Zeit und stellten fest, dass sich der junge Mann mitten auf der Dachfläche auf einen Stuhl gesetzt hatte. Das Dach des Gebäudes war allerdings stark geneigt, sodass es sich um ein äußert prekäres sein Gleichgewicht handelte.

Um die eigene Sicherheit und die des jungen Mannes nicht zu gefährden, riefen die Polizisten die Feuerwehr, die ebenfalls innerhalb weniger Minuten eintraf.

In der Zwischenzeit versuchten die Beamten, den jungen Mann in ein gespräch zu verwickeln und die Gründe seines Verhaltens zu erforschen. Doch dieser erklärte nur, er habe die Aussicht genießen und Sonne tanken wollen. Mit besänftigenden Worten gelang es den Polizisten, den jungen Mann trotzdem dazu zu bewegen, wieder auf den Dachboden ins Innere des Gebäudes zurückzukehren. Dabei wurde größter Wert auf die Sicherheit gelegt.

Nachdem der junge Mann sicher vom Dach geholt worden war, wurde er seinem älteren Bruder übergeben – mit der Bitte, ihn zu betreuen und gegebenenfalls psychologische Unterstützung zu suchen.

“Eine Person in großer Not konnte dank des schnellen und effektiven Einsatzes gerettet werden”, betont Quästor Paolo Sartori. Er lobt die Professionalität und das Einfühlungsvermögen der Polizisten bei diesem Einsatz ausdrücklich.