Waldarbeiter von umstürzendem Baum verletzt

Brixen – In Afers bei Brixen ist ein Waldarbeiter bei Forstarbeiten schwer verletzt worden. Der Landwirt (42) wurde am Vormittag von einem Baum gestreift, den er selbst gefällt hatte. Trotz schwerer Verletzungen an Unterschenkel und Wirbelsäule konnte er sich noch eigenständig bis zur Forststraße kommen.

Vom Auto aus verständigte er seine Frau, die daraufhin den Notruf absetzte. Die Freiwillige Feuerwehr Afers übernahm die Erstversorgung am Unfallort. Anschließend wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen.