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Arbeitsunfall in Mühlen in Taufers

Waldarbeiter zieht sich bei Sturz schwere Verletzungen zu

Samstag, 18. Juli 2026 | 12:33 Uhr
4 Holzarbeiterunfall 18072026 (1)
Freiwillige Feuerwehr Mühlen in Taufers
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Von: mk

Mühlen in Taufers – Gegen 10.45 Uhr hat sich am Samstag in Mühlen in Taufers ein Arbeitsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge hat sich ein Mann bei Waldarbeiten schwer verletzt.

Der Mann im Alter von 70 Jahren ist im Wald zwei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich schwere Traumata im Brustbereich und an der Wirbelsäule zugezogen.

Die örtliche Feuerwehr hat den Verletzten betreut und die Bergrettung bei der Sicherung unterstützt.

Gegen 11.30 Uhr konnte der Mann zum Rettungswagen vom Weißen Kreuz transportiert werden. Der Notarzt kümmerte sich die Erstversorgung, anschließend wurde der Verletzte ins Brunecker Krankenhaus abtransportiert.

Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Bezirk: Pustertal

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