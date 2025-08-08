Aktuelle Seite: Home > Chronik > Waldbrand bei Tarifa in Spanien unter Kontrolle
Spanischer Feuerwehr-Hubschrauber im Einsatz (Symbolbild)

Waldbrand bei Tarifa in Spanien unter Kontrolle

Freitag, 08. August 2025 | 13:22 Uhr
Spanischer Feuerwehr-Hubschrauber im Einsatz (Symbolbild)
APA/APA/UME/HANDOUT
Von: APA/AFP

Ein immer wieder durch heftige Winde angefachter Waldbrand in der Nähe der südspanischen Touristenstadt Tarifa ist von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden. Dies teilten am Freitag die Behörden der Region Andalusien mit. Die Einsatzkräfte sollten aber vorerst vor Ort bleiben, um ein mögliches Wiederaufflammen des Brandes zu verhindern. Wegen ihm waren mehr als 1.500 Menschen und 5.000 Fahrzeuge von Campingplätzen sowie aus Hotels und Wohnhäusern evakuiert worden.

Der Brand war am Dienstagnachmittag in einem Waldgebiet nahe einem Strand der Surfer-Hochburg Tarifa ausgebrochen. Der Fernsehsender TVE berichtete, das Feuer sei in einem Wohnmobil auf einem der Campingplätze am Strand entstanden. Es hatte sich durch starken Wind rasch ausgebreitet.

Die Stadt Tarifa selbst war von den Flammen nicht bedroht, weil der Wind in die entgegengesetzte Richtung wehte. In der Stadt in der Provinz Cádiz an der Südspitze Spaniens leben rund 19.000 Bewohnerinnen und Bewohner, im Sommer kommen tausende Touristen hinzu.

Hitzewelle hält an

Spanien leidet derzeit unter einer Hitzewelle mit Temperaturen um 40 Grad Celsius, was den Ausbruch von Bränden begünstigt. Die hohen Temperaturen sollen nach Angaben des Wetterdienstes noch bis Mitte kommender Woche anhalten.

