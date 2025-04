Waldbrand im Vinschgau: Der Einsatz läuft weiter

Von: mk

Prad am Stilfserjoch/Stilfs – Nach intensiven Löscharbeiten seit dem 10. April konnte der Waldbrand bei Patzleid in Prad am Stilfserjoch und Stilfs unter Kontrolle gebracht werden.

Der unermüdliche Einsatz zahlreicher Hilfskräfte, darunter die Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Obervinschgau sowie einzelne aus dem Bezirk Untervinschgau, die Berufsfeuerwehr, der Forstdienst, die Gemeinde, das Weiße Kreuz samt Betreuungszug, die Bergrettung, Straßendienst, Nationalpark, sowie die Behörden, führte zu diesem Erfolg.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des schwierigen Geländes und der starken Rauchentwicklung als äußerst herausfordernd. Am Donnerstag waren rund 400 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt von mehreren Löschhubschraubern, darunter ein Super Puma mit einem 4000-Liter-Löschbehälter.

Auch am Freitag dauerten die Einsätze bis Einbruch der Dunkelheit an, wobei 290 Feuerwehrleute vom Boden aus arbeiteten.

Zur Brandbekämpfung wurden insgesamt 8,5 Kilometer lange Zubringerleitungen im schwierigen Gelände verlegt, ergänzt durch sieben Faltbecken und drei Container zur Befüllung der Hubschrauber.

Nachts wurde erneut Brandwache gehalten, wobei auch die zweite Nacht ruhig verlief. Die Zahl der Löschhubschrauber wurde mittlerweile reduziert. Aktuell sind noch zwei kleinere Löschhubschrauber sowie der Super Puma im Einsatz.

Laut aktuellem Stand kann im Laufe des Vormittags auch der Super Puma eingezogen werden. Auch heute sind rund 300 Einsatzkräfte vor Ort. Trotz der erfolgreichen Eindämmung wird die Lage weiterhin überwacht, da noch Glutnester bestehen und Gefahren durch umstürzende Bäume und herabfallende Steine nicht ausgeschlossen werden können.

Die Einsatzkräfte setzen ihre Arbeit fort, um eine vollständige Brandlöschung sicherzustellen. Die Bevölkerung wird weiterhin gebeten, die Sicherheitsanweisungen zu beachten und das betroffene Gebiet nicht zu betreten.

„Ein großer Dank gilt allen freiwilligen Helfern sowie sämtlichen Rettungsorganisationen und beteiligten Institutionen für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Brandbekämpfung“, so der Landesfeuerwehrverband. Die Einsatzkräfte sprechen auch der Bevölkerung einen großen Dank aus, welche immer wieder ihre Hilfe angeboten hat.

„Alle haben durch ihren selbstlosen Einsatz Schlimmeres verhindert und gezeigt. was eine gute Gemeinschaft, ein funktionierendes Ehrenamt und gut zusammenarbeitende Institutionen miteinander leisten können“, erklärt der Landesfeuerwehrverband weiter. Um 16.30 Uhr findet die nächste Pressekonferenz mit Landeshauptmann Arno Kompatscher im Bürgersaal der Gemeinde Prad statt.