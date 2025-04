Waldbrand in Prad am Stilfserjoch

LPA/Seit dem frühen Nachmittag brennen 50 bis 60 Hektar Wald in der Gemeinde Prad, Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehr und Landesforstdienst sind im Einsatz, im Lagezentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen laufen die Fäden zusammen.