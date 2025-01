Warten auf den Zug – mit Viertel Kilo Koks in der Tasche

Von: luk

Bozen – Die Finanzpolizei von Bozen hat im Rahmen verstärkter Kontrollen zum Jahreswechsel einen Mann festgenommen. Er hatte 260 Gramm Kokain in seinem Besitz.

Verdächtiger ohne Ausweisdokumente

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof von Bozen, wo die Exekutivbeamten im Zuge einer Aktion gegen Drogenkonsum und -handel einen jungen Mann überprüften. Der Verdächtige, der auf einen Regionalzug wartete, konnte keine Ausweisdokumente vorlegen und zeigte lediglich ein Foto eines Reisepasses auf seinem Handy. Er gab an, seine Papiere zu Hause in Eile vergessen zu haben, da er dringende Besorgungen in der Stadt erledigen wollte.

Drogenfund nach Kontrolle

Die Polizisten brachten den Mann, der den Behörden bereits wegen Drogendelikten bekannt war, zu einer genaueren Kontrolle in ihre Dienststelle. Dort übergab der 20-Jährige freiwillig ein Päckchen, das 260 Gramm Kokain enthielt. Die Substanz wurde nach einer chemischen Analyse bestätigt.

Der Verdächtige wurde festgenommen und in das Gefängnis von Bozen überstellt. Die Justizbehörden untersuchen derzeit, ob das Kokain dazu bestimmt war, den gestiegenen Bedarf während der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel in der Region zu decken.

Verstärkte Kontrollen in der Provinz

Die Finanzpolizei von Bozen hatte zum Jahreswechsel intensive Kontrollen in der gesamten Provinz Südtirol durchgeführt, insbesondere an Bahnhöfen, Busstationen und anderen zentralen Zugangswegen. Ziel der Maßnahmen ist es, sowohl die Sicherheit der Bürger als auch der zahlreichen Touristen während der Weihnachtsmärkte und Feierlichkeiten zu gewährleisten.