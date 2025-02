Wegen Mordes in Frankreich gesucht: Am Brenner aufgegriffen

Von: luk

Brenner/Innsbruck – Ein 25-jähriger Mann, der in Frankreich wegen Mordes gesucht wurde, ist am Sonntag von der österreichischen Polizei am Brenner festgenommen worden.

Der pakistanische Staatsbürger wurde bei einer Routinekontrolle in einem Zug auf der Strecke vom Brenner nach Innsbruck überprüft. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, ergab die Überprüfung seiner Dokumente, dass gegen ihn ein europäischer Haftbefehl vorlag.

Die Beamten nahmen den Mann umgehend fest und brachten ihn in die Justizanstalt Innsbruck. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und einer möglichen Auslieferung an die französischen Behörden laufen.