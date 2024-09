Von: luk

Branzoll – Manche Geschichten klingen so verrückt, dass sie kaum zu glauben sind: Am Sonntagabend stoppte eine Streife der Carabinieri auf der Staatsstraße 12 in Branzoll ein Auto, das wortwörtlich auf dem letzten Reifen fuhr – oder besser gesagt, ohne ihn! Dem grauen Dacia Lodgy fehlte nämlich der vordere rechte Reifen. Er war auf der Felge unterwegs.

Mehrere aufmerksame Autofahrer hatten gegen 19.30 Uhr die Ordnungshüter alarmiert, weil der Wagen und auch die Fahrweise des Fahrers recht auffällig waren.

Die Carabinieri von Leifers zögerten nicht lange und stoppten das Gefährt kurzerhand auf der Höhe von Branzoll. Das Erstaunliche: Der Fahrer, ein Rentner aus Leifers, schien nicht nur den Reifen, sondern auch seinen klaren Kopf verloren zu haben.

Wein statt Reifenwechsel

Die Beamten trauten ihren Augen kaum, als der Fahrer ausstieg: Der Mann schwankte nicht nur gefährlich, sondern roch stark nach Wein, stammelte und hatte Schwierigkeiten, überhaupt geradeaus zu laufen. Ein Alkoholtest brachte dann auch die Bestätigung: Mit einem Blutalkoholwert von 1,49 g/l, also fast dreimal so hoch wie erlaubt, war der Mann definitiv nicht mehr fahrtauglich.

Statt eines Reifenwechsels war ihm wohl das Flüssige im Glas wichtiger. Nun muss er die Konsequenzen dafür tragen.

Führerschein weg, Auto für 30 Tage aus dem Verkehr

Wie nicht anders zu erwarten, wurde dem Alkofahrer der Führerschein entzogen und das Auto für einen Monat stillgelegt.

Glücklicherweise hatten die Carabinieri schnell eingegriffen und so möglicherweise Schlimmeres auf der vielbefahrenen Straße verhindert.

Die Polizei appelliert nun erneut an die Bürger, auffällige Fahrzeuge oder gefährliche Fahrweisen sofort zu melden.