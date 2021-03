Welsberg: Großbrand in der Tischlerei „Das ganze Leben“

Welsberg – Am frühen Sonntagabend brach in der Tischlerei „Das ganze Leben“ in Welsberg ein Feuer aus, das innerhalb kurzer Zeit zu einem Großbrand ausartete.

Derzeit stehen mehrere Freiwillige Feuerwehren des Oberpustertals – die Freiwilligen Feuerwehren von Welsberg, Innichen, Taisten, Oberolang, Niederdorf, Prags, Pichl-Gsies – sowie der Bezirksfeuerwehrverband Oberpustertal im Einsatz, um den Brand mit Wasser und Löschschaum unter Kontrolle zu bringen.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren befinden sich auch die Rettungskräfte sowie die zuständigen Behörden im Einsatz.