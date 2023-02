Weltweit höchster Lottogewinn: 90 Spieler aus Bozen erraten die sechs Richtigen

Bozen – Der Superjackpot von 371 Millionen Euro ist geknackt worden. Es handelt sich um den weltweit höchsten Gewinn, der jemals ausgezahlt wurde – und auch ein Los aus Bozen ist mit dabei.

Eine Tippgemeinschaft von 90 Spielern hat die sechs richtigen Zahlen beim Superenalotto erraten – mittels eines ausgeklügelten Zahlensystems. Für jeden der Gewinner gibt es nun vier Millionen Euro, berichtet Alto Adige online.

Die richtigen Zahlen lauteten: 1, 38, 47, 52, 56, 66 mit dem Jolly 72 und der „Superstar“-Nummer 23.

Seit drei Jahren war der Jackpot nicht mehr geknackt worden. Bislang betrug der höchste Jackpot 209 Millionen Euro, die 2019 in Lodi gewonnen worden waren.

In 25 Jahren wurde der Jackpot beim Superenalotto allerdings nur 125 Mal geknackt. Trotzdem ist die Lotterie in Italien überaus beliebt. Mit insgesamt 18 wurden am meisten Gewinne in Kampanien verbucht. Im Latium waren es 16, während die Emilia Romagna mit 13 an dritter Stelle liegt.