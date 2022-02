Wenn das Eis bricht, wird es brenzlig

Montiggl – Am Samstag haben die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren eine Eisrettungsübung am Montigglersee durchgeführt.

Im Vordergrund der Übung stand vor allem die Rettung einer im Eis eingebrochenen Person mithilfe von planmäßigen Rettungsgeräten wie Spineboard, Wurfsack oder eines aufblasbaren und somit besonders schnell einsatzbereiten Eisrettungsschlittens.

Gerade die Seen in den Tallagen wie der Kalterer See und die beiden Montiggler Seen haben momentan keine stabile Eisfläche

Man sollte nur Eisflächen betreten, die absolut als sicher gelten, wobei man in der Regel erst ab zehn Zentimeter Eisdicke von einem sicheren, tragfähigem Eis sprechen kann.

Aus diesem Grund rufen die Einsatzkräfte zur Vorsicht auf und raten speziell die Seen in den Tallagen zu meiden, Gebirgsseen sind sicherlich mit dickeren Eisschichten ausgestattet und deshalb sicherer.