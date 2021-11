Wetterumschwung steht bevor: Frau Holle bereit loszulegen

Bozen – Ein Wetterumbruch steht uns in den nächsten Stunden bevor. Das zuletzt trockene und überwiegend sonnige Herbstwetter verabschiedet sich zusehends. Ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer lenkt zunehmend feuchte Luft Richtung Alpen.

Ab dem morgigen Donnerstag ziehen Wolken auf und es wird kühler. Im Laufe des Nachmittags beginnt es von Süden her gebietsweise leicht zu regnen, in der Nacht werden die Niederschläge häufiger. Die Schneefallgrenze wird zunächst noch bei 1.200 Metern liegen.

Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin verschiebt sich die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen immer weiter nach unten.

Heute noch einmal sehr sonnig, bevor sich das Wetter umstellt und es zunehmend winterlich wird. Morgen bewölkt und später hinaus erste schwache Niederschläge, Schneefallgrenze noch über 1000 m. Am Samstag erreicht uns kältere Luft und die Schneefallgrenze sinkt weiter ab.

Unbeständig mit Regen und Schneefall

Am Freitag geht es wechselhaft mit örtlichen Niederschlägen weiter, Schnee fällt bis etwa 1000 Meter. Am Samstag regnet und schneit es recht verbreitet, die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Meter.

Sonntag bringt Wetterbesserung

Am Sonntag kommt es mit Nordföhn zu einer leichten Wetterbesserung, letzte Niederschläge klingen in der Früh ab. Längere sonnige Abschnitte sind aber nicht zu erwarten. Am Montag wird es im Süden Südtirols recht sonnig, im Norden halten sich zeitweise dichtere Wolken. Vielerorts weht kalter und kräftiger Nordwind.