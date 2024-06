Wieder Brandeinsatz in Prad

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Holzschuppen in Flammen

Von: mk

Prad – Zu einem neuerlichen Brandeinsatz ist die Freiwillige Feuerwehr von Prad am Stilfserjoch in der Nacht auf Montag ausgerückt. Ein Holzschuppen ist in Flammen aufgegangen.

Kurz nach Mitternacht wurden die Wehrleute mittels zu einem Feuerschein zwischen Prad und Spondinig gerufen. Bei Ankunft am Einsatzort stand der Schuppen bereits in Vollbrand.

Von den beiden Tanklöschfahrzeugen legten die Wehrmänner eine Zubringerleitung zum Brandherd und begannen umgehend mit den Löschmaßnahmen.

Das im Schuppen gelagerte Holz musste ausgeräumt werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Leider wurde der Holzschuppen durch den Brand völlig zerstört.

Im Einsatz standen auch die Behörden. Über die Brandursache wurde derzeit nichts bekanntgegeben.