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Ein Einbrecher-Duo machte sich in der Wohnung zunächst frisch

Wiener Einbrecher-Duo duschte und legte sich ins Bett

Samstag, 18. Juli 2026 | 12:15 Uhr
Ein Einbrecher-Duo machte sich in der Wohnung zunächst frisch
APA/APA/dpa/Philipp von Ditfurth
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Von: apa

Nicht schlecht hat ein Wiener Wohnungsinhaber gestaunt, als er Donnerstagabend zwei ungebetene Gäste in seinem Zuhause vorfand: Zwei Einbrecher hatten sich Zutritt zu seinem Heim verschafft und Kleidung des Besitzers aus dem Fenster geworfen, sich in sein Bett gelegt und geraucht. Zudem aßen sie Lebensmittel aus dem Kühlschrank, duschten und kleideten sich neu ein. Die alarmierten Beamten konnten das auch mit Drogen berauschte Duo festnehmen, so die Polizei am Samstag.

Der Vorfall ereignete sich in Wien-Leopoldstadt: Die Einbrecher, eine 27-jährige Serbin und ein 38-jähriger libyscher Staatsangehöriger, sollen über ein offenstehendes Oberlicht in eine ebenerdig gelegene Wohnung eingestiegen sein. Das Duo machte es sich augenscheinlich gemütlich und rechnete nicht mit der Rückkehr des Wohnungsinhabers gegen 22.00 Uhr, der noch selbst den Notruf wählen konnte.

Beamte der Inspektion Tempelgasse konnten die Frau direkt in der Wohnung festnehmen. Ihr zu dem Zeitpunkt nur leicht bekleideter mutmaßlicher Komplize flüchtete zunächst noch, konnte aber nach kurzer Verfolgungsjagd von den Beamten der WEGA angehalten und festgenommen werden.

Auch Drogen im Spiel

Der durch Drogen oder Alkohol beeinträchtigte Mann gab in einer Vernehmung zunächst an, selbst in der Wohnung zu wohnen. Dies konnte er aber nicht glaubhaft nachweisen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau konnte zunächst überhaupt nicht befragt werden, weil sie stark durch Suchtmittel beeinträchtigt war. Sie hatte, wie eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte, zuvor Kokain und Cannabis konsumiert.

Der 38-Jährige, der bereits amtsbekannt ist und für andere Delikte verurteilt wurde, ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert worden. Seine Komplizin ist auf freiem Fuß angezeigt worden.

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