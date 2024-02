Wildbachverbauung verstärkt Hochwasserschutz an der Rienz in Stegen

Stegen – In der Marco-Polo-Straße am rechten Rienzdamm in Stegen in der Gemeinde Bruneck haben die Arbeiter der Wildbachverbauung mit Vorarbeiter Hubert Brugger mit den Arbeiten zur Vervollständigung der Hochwasserschutzmauer begonnen, berichtet der Direktor des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost Sandro Gius: “In den kommenden Wochen werden wir ein Stück Hochwasserschutzmauer vervollständigen, wo die neue Verbindungsrampe zwischen Dammkrone und Marco-Polo-Straße versetzt werden muss”, erläutert Projektant und Bauleiter Sandro Gius.

Umleitung während der Bauarbeiten notwendig

Die Arbeiten werden voraussichtlich höchstens einen Monat dauern, für diese Zeit wird die Rampe gesperrt und eine rund 200 Meter lange Umleitung entlang des Rienzdammes bis zum Harrasser-Kraftwerk angelegt. Im Zuge dieser Arbeiten wird die Hochwasserschutzmauer vervollständigt, wobei auch ein mobiles Tor eingebaut wird, das bei Hochwasser der Rienz verschlossen wird. Sonst steht dieses Tor immer offen, sowohl für Fußgänger und Fahrräder wie auch für Einsatzfahrzeuge, damit sie auf die Dammkrone fahren können. Die neue Mauer aus Stahlbeton bildet die Fortsetzung der bestehenden Mauer in Stahlbeton mit Oberflächenmuster, die Absperrung der Öffnung ist aus Stahl.

In diese Vervollständigungsarbeiten investiert das Land 30.000 Euro.