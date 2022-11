Wintereinbruch führt zu mehreren Feuerwehreinsätzen

Gröden/Pustertal – In Südtirol fiel am Freitag in höheren Lagen Schnee. Manche Verkehrsteilnehmer waren davon offenbar überrascht worden.

Pünktlich zum ersten Wintereinbruch der Saison mussten einige Feuerwehren in Gröden sowie im Gader- und oberen Pustertal bereits zu Fahrzeug- und Lkw-Bergungen ausrücken.

So etwa in St. Ulrich, wo ein Kleinlaster von der Straße abkam.

In St. Christina war sogar ein Räumfahrzeug betroffen.

Auch in Corvara war die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr nötig. Hier ist ein Pkw von der Straße abgekommen.