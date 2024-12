Wintereinbruch in Südtirol: Schneefall bis ins Tal

Von: luk

Bozen – In der Nacht hat eine Kaltfront in Südtirol für winterliche Verhältnisse gesorgt. Selbst in der Landeshauptstadt Bozen zeigte sich am Morgen eine dünne Schneedecke.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt: „Über Nacht hat uns die Kaltfront gestreift und damit im Großteil des Landes Schneefall gebracht. Ein paar Zentimeter vor allem im Osten Südtirols – Eisacktal, Pustertal und Dolomiten –, angezuckert sind das Etschtal und das Unterland, während es im Vinschgau trocken blieb.“

Der Wintereinbruch hinterlässt vielerorts eine malerische Schneelandschaft, birgt jedoch auch Herausforderungen für den Straßenverkehr. Der Straßenräumdienst ist seit den frühen Morgenstunden im Einsatz, um die Verkehrswege sicher zu halten. Autofahrer sollten dennoch Vorsicht walten lassen.

Für den weiteren Tagesverlauf gibt es gute Nachrichten: Die Wolken lockern auf, und zwischendurch zeigt sich die Sonne. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen einem und fünf Grad. Eine gute Gelegenheit also, die winterliche Landschaft zu genießen. Besonders für Winterliebhaber und Fotografen bieten sich heute malerische Ausblicke.

Und so geht es weiter

Am Sonntag halten sich im Norden Südtirols zeitweise dichtere Wolken und am Alpenhauptkamm können ein paar Schneeflocken fallen, sonst wird es recht sonnig. In einigen Tälern weht Nordwind.

Am Montag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Der Dienstag verläuft überwiegend sonnig. Auch am Mittwoch ist es recht sonnig mit ein paar harmlosen, hohen Wolkenfeldern.

Vor allem auf den Bergen wird es deutlich milder, die Nullgradgrenze steigt auf über 3000 Meter.