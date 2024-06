Winterliche Überraschung im Südtiroler Hochgebirge – VIDEO

Neuschnee am Stilfser Joch

Von: luk

Stilfser Joch – Das Hochgebirge in Südtirol hat noch einmal eine Ladung Neuschnee erhalten, besonders am Stilfser Joch. Die beeindruckenden Videos zeigen eine winterliche Landschaft, die Ende Juni für Überraschung sorgt. Rund zehn Zentimeter Neuschnee fielen in den vergangenen Stunden.

Auch in den Tälern bleibt es derzeit vergleichsweise kühl. In Sulden wurden am Vormittag nur drei Grad gemessen.

Nochmals eine Ladung Schnee im Hochgebirge wie hier am Stilfser Joch. Auch in den Tälern bleibt es heute vergleichsweise kühl, in Sulden hat es derzeit nur 3°. Nächste Woche wieder sonniger und wärmer, aber nicht ganz beständig mit weiteren Regenschauern. pic.twitter.com/pWr4qlTBPu — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 23, 2024

Die Wettervorhersage für die kommende Woche zeigt jedoch eine Wende: Es wird sonniger und wärmer, wenngleich nicht ganz beständig, da weitere Regenschauer erwartet werden.

Das Stilfser Joch ist einer der höchsten befahrbaren Gebirgspässe in den Alpen und ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Touristen. Es verbindet Südtirol mit der Lombardei und bietet spektakuläre Ausblicke und anspruchsvolle Straßenführungen, die selbst erfahrene Fahrer herausfordern.

Neuschnee im Sommer ist in den Hochgebirgsregionen der Alpen aber nicht ungewöhnlich. Aufgrund der Höhenlagen können die Temperaturen selbst in den Sommermonaten niedrig genug sein, um Schnee zu ermöglichen. Wetterphänomene wie Kaltfronten oder unbeständige Wetterlagen können kalte Luftmassen in die Region bringen, die zu Schneefall führen. Solche Schneefälle sind typischerweise kurzlebig, da die Temperaturen meist schnell wieder ansteigen.